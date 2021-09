Napoli, vinto il ricorso per Osimhen: ci sarà contro la Juventus

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Napoli per la squalifica di Osimhen, che ci sarà contro i bianconeri nel prossimo match.

Si avvicina la sfida tra Napoli e Juventus e, contrariamente a quanto sembrava, Victor Osimhen sarà della partita. L'attaccante nigeriano classe 1998 era stato espulso alla prima giornata per comportamento antisportivo ed era stato poi squalificato per due turni. Il Giudice Sportivo, però, oggi ha accolto la richiesta di ricorso presentata dal Napoli, dimezzando le giornate di squalifica. Un solo turno, dunque, già saltato. Ci sarà, dunque, nella prossima giornata del weekend, che vedrà il Napoli sfidare la Juventus. Un sospiro di sollievo per Luciano Spalletti e per tutto il Napoli e i suoi tifosi. Ecco intanto le notizie più importanti di oggi, raggruppate per voi >>>