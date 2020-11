Napoli, tamponi effettuati ieri tutti negativi: il comunicato / News

Napoli, calciatori tutti negativi

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Napoli-Milan, match valido per la 8^ giornata di Serie A, è in programma questa sera al San Paolo alle 20:45. Sereno in casa azzurra a causa della negatività di tutto il gruppo squadra al giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri. Questo il comunicato ufficiale del Napoli:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra“.

Queste le probabili formazioni dei due club in vista di stasera >>>