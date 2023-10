Napoli, arriva il rifiuto di Conte: “Ribadisco la volontà di stare fermo”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Antonio Conte mette a tacere i rumors che lo volevano come prossimo allenatore del Napoli

Conte ribadisce la sua volontà

Tuttavia, attraverso il proprio profilo Instagram, Antonio Conte ha eliminato qualsiasi dubbio. L'allenatore ha condiviso una storia in cui spiega molto chiaramente la sua volontà di rimanere ancora senza panchina per godersi al meglio la sua famiglia: "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". LEGGI ANCHE: Milan, Leao e Maignan, la nostra intervista esclusiva a Tommaso Turci >>>