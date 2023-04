Napoli, il report dell’allenamento: ancora terapie per Osimhen

(fonte: sscnapoli.it) - Dopo la gara col Milan, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e successivamente in una partita a campo ridotto. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha fatto terapie. Milan, Leao super a Napoli: gol, esultanze e una frecciata polemica