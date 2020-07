Napoli-Milan, tre i diffidati rossoneri: ecco chi sono

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista del match di questa sera al San Paolo, sono tre i calciatori del Milan diffidati che scenderanno in campo. Oltre ad Alessio Romagnoli che da mesi ormai si porta dietro la possibilità si saltare una gara per squalifica – sarebbe la prima della stagione – ora ci sono anche Ismael Bennacer e Ante Rebic, entrambi ammoniti contro la Juventus. Il quarto diffidato rossonero è Mateo Musacchio, ma come noto ha terminato anzitempo la stagione.

