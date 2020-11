Napoli-Milan, tocca a Rebic: si riforma la catena con Theo Hernandez

Ultime Notizie Napoli-Milan: tocca a Rebic

MILAN NEWS – E’ il momento di Ante Rebic. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, l’attaccante croato è chiamato a incidere subito nella partita contro il Napoli, in programma domani sera al San Paolo. Complice l’infortunio di Rafael Leao, l’ex Francoforte ha nuovamente la possibilità di giocare dal primo minuto dopo la lussazione del gomito.

Rebic giocherà come di consueto sulla trequarti insieme ad Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Partita importante quella di domani contro il Napoli: se i rossoneri dovessero uscire indenni dal San Paolo, il Milan potrebbe puntare davvero molto in alto.

Rispetto a Rafael Leao, Rebic può portare in campo quella fisicità che per forza di cose il portoghese non può garantire. Si riforma dunque la catena di sinistra con Theo Hernandez, che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Il croato ha voglia di tornare a giocare e segnare con continuità, visto che nella scorsa annata è stato il miglior marcatore rossonero. Stando a quanto scritto dal quotidiano, Rebic ieri ha sostenuto un allenamento molto intenso e convincente, e dunque da lui ci si aspetta una grande partita contro gli uomini di Gattuso.

Per il resto della formazione, tutto è confermato. In panchina ci sarà Daniele Bonera, considerando che Stefano Pioli e il suo vice Murelli sono risultati positivi al coronavirus. In porta Gianluigi Donnarumma, con Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandenz. In mediana Franck Kessie e Ismael Bennacer.