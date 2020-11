Napoli-Milan, il report dell’allenamento azzurro: Elmas e Llorente in gruppo

Napoli, il report dell’allenamento odierno

ULTIME NOTIZIE NOPOLI NEWS – Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell’allenamento odierno. Rientrano in gruppo Elmas e Llorente, il comunicato:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno lavorando nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto esercitazioni di passing drill e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con seduta tattica. Elmas e Llorente hanno svolto l’intera sessione in gruppo”. Brutte notizie per Osimhen: l’esito dei controlli >>>