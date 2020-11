Napoli-Milan, ecco il risultato più frequente / Serie A News

Napoli-Milan, il risultato più frequente in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Quello tra Napoli e Milan di questa sera, sarà un match di altissima classifica. I rossoneri, primi in classifica, puntano a non farsi agganciare in testa dagli azzurri, distanti sole tre lunghezze. Una sfida che, probabilmente, determinerà gli obiettivi di entrambe le formazioni. Stando a quanto riportano le statistiche il risultato più frequente in campionato tra i due club è il pareggio per 0-0, risultato di 22 occasioni (incluse due delle ultime cinque sfide). Queste le probabili formazioni di Napoli e Milan >>>