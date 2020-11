Napoli-Milan, Bakayoko non si arrende: “Continuiamo a lavorare” / News

Napoli-Milan, il commento di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE NAPOLI MILAN – Nella stagione 2018/2019, Tiemoué Bakayoko è stato un giocatore molto importante per il Milan. Il francese, pilastro inamovibile dello scacchiere di Gennaro Gattuso, non è stato riscattata a causa dell’elevata cifra chiesta dal Chelsea. Dopo l’esperienza dello scorso anno al Monaco, il classe 1994 ha fatto ritorno in Serie A, precisamente al Napoli, fortemente voluto proprio da Gattuso. Un match da ex contro i rossoneri non andato nel migliore dei modi vista l’espulsione rimediata per doppio giallo. Ma Bakayoko non vuole mollare e non si arrende: questo post sul suo profilo Twitter lo testimonia:

