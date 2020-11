Napoli-Milan all’8^ giornata: esattamente come nel 2010-11

Napoli-Milan all’8^ giornata come nel 2010-11

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Esattamente come nel campionato 2010-11, poi vinto dai rossoneri, il Milan affronterà il Napoli in trasferta all’8^ giornata. Al ritorno dalla seconda sosta per le nazionali di questa stagione, infatti, la squadra di Stefano Pioli sarà di scena al San Paolo dove affronterà la compagine allenata da Rino Gattuso, terza con 14 punti (in attesa del ricorso). Il match della stagione 2010-11 terminò 2-1 per i rossoneri: Robinho, Ibrahimovic e Lavezzi per i partenopei.

