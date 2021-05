Napoli, Maksimovic positivo al Covid: il comunicato del club / News

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è risultato positivo al Covid. Ecco ill comunicato del club azzurro sul proprio sito ufficiale

Piove sul bagnato per la difesa del Napoli. Dopo la notizia dell'infortunio di Kalidou Koulibaly, i cui esami strumentali 'hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra', il club azzurro ha diramato un altro comunicato per rendere nota la positività di Nikola Maksimovic. Ecco i dettagli: "In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".