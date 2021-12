Napoli, buone notizie: Fabian Ruiz e Insigne negativi al Covid / News

Ottime notizie in casa Napoli: Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, infatti, sono risultati entrambi negativi al Covid. Il comunicato

In casa Napoli, nelle ultime ore, tiene banco il caso Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, infatti, sembra molto tentato dall'offerta milionaria del Toronto e potrebbe dunque lasciare il club a parametro zero in estate. Per quanto riguarda il presente ci sono solo buone notizie. Lo stesso Insigne e Fabian Ruiz sono risultati negativi al tampone per individuare il Covid. Lo ha comunicato il Napoli con questa breve nota: "Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono risultati negativi al Covid-19".