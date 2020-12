Muzzi su Scamacca: “Se lo vuole il Milan deve andarci”

MILAN NEWS – È cresciuto nella Roma, dove allenava Roberto Muzzi, ex giocatore e allenatore, ora dirigente. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa classe 1999. Dopo l’ottima stagione in Serie B lo scorso anno, si sta confermando ad alti livelli anche nel campionato maggiore e il Milan lo continua a monitorare. I rossoneri ci stanno pensando come rinforzo in attacco, ma non sono poi così convinti. Di lui ha parlato, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, proprio Muzzi. Ecco le sue dichiarazioni: “Se c’è una squadra importante che lo vuole, ci vada senza pensarci. In Liguria sta facendo bene, ma se capita il Milan, per esempio, deve osare e andarci. Anzi, potrebbe essere un vantaggio per crescere ancora di più al fianco di uno come Ibra”.

