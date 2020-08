Mutumba attacca Ibra sul sociale: “Non ha mai fatto nulla per il suo quartiere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Martin Kayongo-Mutumba, svedese di origini ugandesi, ha attaccato nella sua autobiografia Zlatan ibrahimovic, reo di non aver mai aiutato in maniera importante il quartiere di Rosengard, dove Ibra è cresciuto. “Come calciatore, un suo mignolo è più di quanto io sia mai stato. Gli piace parlare di Rosengard, ma chiediamoci davvero, cosa ha fatto per Rosengard? Ha lasciato che la Nike pagasse per un piccolo campo che poi è venuto a inaugurare, ma quella è l’unica piccola cosa che ha fatto. Quando poi ha messo su una scuola di calcio a Malmö, l’ha fatto nelle parti più ricche della città”, ha dichiarato l’ex calciatore.

“Quella che si ha di lui è solo un’immagine. All’inizio ci siamo tutti quanti impressionati, ma con il passare del tempo siamo rimasti molto delusi. Parlava molto e non faceva niente”, ha ribadito Mutumba nel suo libro “Sincero fino in fondo”.

