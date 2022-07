Museo Mondo Milan: statistiche e promozione per l’estate | PM News

L’estate a tinte rossonere continua anche al Museo Mondo Milan, che nel mese di giugno ha dato il via a tante iniziative e ricevuto la visita di ospiti speciali: Partner d’eccellenza, Scuole Calcio e Fondazione Milan, oltre a tantissimi appassionati tifosi rossoneri. Per tutti è stata l’occasione di vedere con i propri occhi tutte le coppe della Sala dei trofei e i numerosi Palloni d’Oro presenti al museo. Nella scorsa stagione - da agosto 2021 a giugno 2022 -, oltre 50.000 persone hanno varcato le soglie del Museo Mondo Milan, con il mese di maggio che ha fatto registrare il record assoluto di visitatori.

Ogni lunedì e venerdì, dalle 10 alle 18, è attiva la promozione "Summer Vibes 2x1": acquistando un biglietto ne avrai uno in omaggio per vivere l'esperienza del Museo Mondo Milan in compagnia e rivivere tutte le emozioni della Storia del Milan! Il Museo Mondo Milan - aperto nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 18 - è inserito nel contesto di Casa Milan, non soltanto moderno headquarter del Club rossonero, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita anche il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot.