Mourinho: “Uno di 40 anni non è come uno di 20 o 30. A meno che non sia Ibra”

Mourinho esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nell’intervista rilasciata a ‘Tencent Sports’, José Mourinho si è soffermato anche sul lavoro dell’allenatore e sulle qualità indispensabili per svolgerlo al meglio: “Ci sono lavori che richiedono una condizione fisica speciale, come il calciatore. Un 40enne non ha lo stesso potenziale di uno di 20 o 30 anni, a meno che tu non sia Zlatan Ibrahimovic. Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello, l’esperienza e la conoscenza non possono che farti migliorare”.

