Moriero: “Merito al Milan per il campionato, ma l’Inter ha preso il volo”

L’opinione sul campionato del Milan

Dopo un inizio di campionato fulminante, il Milan ha un po' rallentato e ha permesso all'Inter di occupare il primo posto in classifica. Difficile, però, giudicare come negativo il cammino dei rossoneri. La pensa così l'ex nerazzurro Francesco Moriero che, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha rilasciato queste dichiarazioni: "L'Inter ha preso il volo e mi fa piacere. È una squadra compatta, unita. Credo nello Scudetto, ci ho sempre creduto. Ma va dato merito al Milan per il campionato straordinario".