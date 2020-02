Monza sul New York Times: “Sogniamo di giocare in Serie A contro il Milan”

NEWS MONZA – Sogni e ambizioni del Monza, che dalla Serie C è pronta al salto in Serie B al termine di questa stagione ormai dominata. Un reportage del New York Times, racconta il progetto del club acquistato da Silvio Berlusconi, e guidato nella parte sportiva da Adriano Galliani. Proprio l’ex ad rossonero – riportano i colleghi di calcioefinanza – riferisce: “L’obiettivo è quello di essere in Serie A nel 2021. E avere una squadra che giochi un calcio epico, pulito e divertente”.

L’allenatore Cristian Brocchi svela il sogno del presidente: “Berlusconi ha l’obiettivo di vedere giocare il Monza a San Siro contro il Milan. “.

Sempre mister Brocchi rivela: “Devo la vita a Berlusconi e a Galliani. Ti fanno sentire speciale e apprezzato. Berlusconi mi chiama prima delle partite, gli piace conoscere lo stato della squadra, ha carisma e sa trovare le parole giuste”.

Infine il direttore sportivo del Monza Antonelli: “Abbiamo fatto una maratona ma alla velocità dei 100 metri. Lavorare con Galliani è come seguire un master di calcio. Ora molti calciatori che giocano anche in Serie superiori sono interessati a venire qui. Prima per acquistare o vendere un giocatore dovevo chiamare quattro-cinque volte gli altri club, ora rispondono al primo squillo. Anzi, ora spesso sono loro a chiamare no”.

