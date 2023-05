Monza, Pessina verrà riscattato dall’Atalanta: il Milan osserva interessato

Grazie ai risultati maturati nel corso dell'ultima giornata di Serie A , il Monza ha raggiunto la matematica certezza di non retrocedere. Un risultato importante se si pensa che comunque l'undici brianzolo aveva cominciato con il piede sbagliato questo campionato e se si considera che era una neopromossa. Al di là del traguardo storico, però, la salvezza raggiunta dagli uomini di Raffaele Palladino a livello pratico significa che la società dovrà riscattare Matteo Pessina dall' Atalanta .

Un anno fa, infatti, al momento della trattativa, il Monza aveva pattuito il riscatto obbligatorio dall'Atalanta qualora avesse raggiunto la salvezza. Di questa situazione ne trarrà vantaggio anche il Milan, in base ad un accordo raggiunto nel 2017, quando Matteo Pessina era passato dai rossoneri agli orobici. Come riferito da 'Sport Mediaset', il Diavolo riceverà una quota compresa tra il 30% e il 50% sulla plusvalenza della futura rivendita. A livello pratico nelle casse del club di via Aldo Rossi giungerà una cifra tra i 3,5 e i 7,5 milioni di euro.