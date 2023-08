Monza-Milan, De Ketelaere non convocato: attende l’Atalanta

Charles De Ketelaere non è stato convocato per Monza-Milan e attende il suo passaggio ufficiale all'Atalanta

Alle ore 21:00 di questa sera andrà in scena la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan. Un occasione per ricordare il defunto ex presidente di entrambe le squadre e anche per testarsi in vista dell'imminente avvio di campionato, che si avvicina sempre di più.