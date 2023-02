Monza-Milan, lavoro tecnico-tattico per i rossoneri | NEWS

Dopo pranzo, il gruppo si è trasferito prima in palestra e poi sul campo per intraprendere una serie di lavori personalizzati a gruppi misti preceduti da una seduta tecnico-tattica. L'allenamento è stato impostato attraverso dei circuiti specifici, con e senza attrezzi, e con l'uso del pallone.

La squadra si ritroverà per colazione, prima di svolgere l'allenamento di rifinitura. Alle 14.30 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli, mentre nel pomeriggio i rossoneri partiranno per Monza per il ritiro pre-partita. Calciomercato Milan – Ancelotti apre: “Non so se Asensio resterà qui”