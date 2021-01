Montolivo: “Mandzukic? Il Milan l’ha preso per un motivo” | News

Ultime Notizie Milan News: Montolivo parla di Mandzukic

MILAN NEWS – Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Montolivo si è soffermato sull’acquisto di Mario Mandzukic da parte del Milan.

"Mandzukic? Difficilmente il Milan abbandonerà la strada che l'ha portato fino a qui. Hanno preso un giocatore che sa fare tutti i ruoli, Pioli strada facendo capirà come impiegarlo, hanno preso un giocatore di questo tipo. E' un acquisto che va nell'ottica: 'Ci crediamo fino in fondo per lo scudetto'. E' arrivato e si è messo subito a disposizione, immaginavo che avrebbe dato questa disponibilità. Dipende sempre dal giocatore, uno che entra così viene apprezzato da tutti".