Montolivo: “Dopo il ritiro ho avuto un rigetto verso il calcio. Ora voglio allenare”

Montolivo e il suo futuro nel mondo del calcio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista di Caravaggio ha parlato di diversi argomenti tra cui anche quello relativo al suo futuro nel mondo del calcio. Ritiratosi un anno e mezzo fa circa, Montolivo ha risposto così.

“Dopo l’ultima, complicatissima stagione della mia carriera – ha detto Montolivo – ho avuto una fase di rigetto verso il mondo del calcio e ho voluto staccare del tutto. Mi sono dedicato anima e corpo alla famiglia, ma ultimamente mi sta tornando la voglia di pallone. Però non voglio improvvisarmi, voglio studiare e capire bene. L’idea è stare sul campo, non in giacca e cravatta. Partendo per gradi, magari lavorando anche con i ragazzi. Ad ogni modo non mi guardo più indietro, il passato è in un cassetto”.

