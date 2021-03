Montenegro-Norvegia, Hauge non è sceso in campo | News

Jens Petter Hauge è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nella gara delle qualificazioni ai Mondiali tra Montenegro e Norvegia

Solo panchina per Hauge in Montenegro-Norvegia

Nella terza gara del girone C tra Montenegro e Norvegia, l'esterno del Milan, Jens Petter Hauge, non è sceso in campo. Per lui si tratta della seconda panchina consecutiva, dopo aver giocato solamente il secondo tempo nella prima gara contro Gibilterra. La gara di ieri sera è terminata con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti grazie alla rete di Sorloth.