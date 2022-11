Milan, Dest brilla ai Mondiali: migliore degli USA contro l’Inghilterra

Sergiño Dest, terzino del Milan, molto bene in Inghilterra-USA 0-0 di ieri sera, sfida della seconda giornata dei Mondiali in Qatar

Fabio Barera

Nella giornata di ieri è andato in scena uno dei match più carichi di significato degli interi Mondiali di Qatar 2022, tra Inghilterra e USA. In casa statunitense ha impressionato positivamente Sergiño Dest, che è risultato essere il migliore dei suoi nel pareggio a reti bianche.

Ottimo impatto anche in nazionale, quindi, per il terzino del Diavolo, che in rossonero è riuscito a mettersi in mostra, complice l'infortunio del capitano Davide Calabria. Lo stesso Milan ha reso onore allo statunitense attraverso un comunicato ufficiale attraverso il proprio sito. Di seguito il corpo della nota.

Il comunicato del Milan sulla prova di Dest — (fonte: acmilan.com) "Un pareggio che tiene ancora aperte le porte della qualificazione per gli USA: all'Al Bayt Stadium di Al Khor gli statunitensi bloccano sullo 0-0 l'Inghilterra al termine di una prestazione propositiva e alla pari con i britannici. I verdetti sono rimandati all'ultima giornata, quando gli USA affronteranno l'Iran per un posto agli Ottavi.

Molto positiva la prova del rossonero Sergiño Dest, schierato titolare come laterale destro di difesa e rimasto in campo fino al 77', poi sostituito da Moore: ha ben arginato la fase offensiva di Sterling, Shaw e Mount e si è spesso proposto in avanti. Statistiche alla mano, Sergi è stato il giocatore che tra tutti quelli in campo ha creato più occasioni per i compagni (due) e che ha operato il maggior numero di respinte difensive (quattro).

Non è sceso in campo nel pomeriggio Fodé Ballo-Touré nella vittoria del suo Senegal contro il Qatar".