Mondiali, Francia: Theo Hernandez non si allena nella seduta

Il Milan ha nella sua rosa giocatori di alto livello, compresi calciatori che sono impegnati in questo momento ai Mondiali 2022 in Qatar . Due di questi, sono nelle file della Francia : Olivier Giroud e Theo Hernandez . Entrambi sono stati tenuti a riposo nella sfida contro la Tunisia , ma saranno fondamentali per il proseguio del cammino francese. Per Theo qualche piccolo problema fisico.

Mondiali, Theo Hernandez salta l'allenamento

Secondo quanto riportato da RMC Sport, testata sportiva francese, Théo Hernandez non ha preso parte - come da programma pre-sessione - all'allenamento odierno della nazionale transalpina a due giorni da Francia-Polonia a causa di una piccola contusione alla caviglia sinistra; domani, però, farà parte regolarmente dell'allenamento. Sospiro di sollievo sia per la nazionale francese, sia per il Milan, che aspetta il suo "treno" a braccia aperte per gennaio. Calciomercato Milan – Ziyech rimane possibile, ma occhio alle condizioni