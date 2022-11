Mondiali, rilasciato l’invasore di campo Mario Ferri: nessun provvedimento

Mario Ferri è stato rilasciato, questo secondo quanto riportato dall'ANSA. L'uomo era stato l'invasore di campo durante Portogallo-Uruguay. Contro di lui non ci sarebbe alcun tipo di provvedimento legale. Non è la prima invasione di campo per Ferri: già nei Mondiali 2014 in Brasile, fu il protagonista di questo episodio durante Belgio-USA. L'obiettivo, lanciare messaggi di sensibilizzazione al Mondo. Calciomercato Milan – Chi per l’attacco? Un colpo sembrerebbe sfumato