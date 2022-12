Mondiali, Di Maria pronto De Paul no: gli aggiornamenti dell’Argentina

L’ Argentina si prepara ad affrontare l’ Olanda nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 . La squadra parte con i favori del pronostico e potrebbe guadagnarsi un posto nelle semifinali, in una possibile sfida contro il Brasile (che affronterà la Croazia ). Per l'allenatore Lionel Scaloni arrivano buone e cattive notizie.

Di Maria si, De Paul no

Secondo quanto riportato da Pazzi di Fanta, Angel Di Maria ha ripreso a lavorare in allenamento dopo il problema subito contro l'Australia. El Fideo dovrebbe quindi essere a completa disposizione per la partita contro l'Olanda. Notizie meno buone per quanto riguarda Rodrigo De Paul. Dopo aver riportato un problema al muscolo posteriore della coscia sinistra, ha svolto nella sessione di ieri, lavoro personalizzato. Il centrocampista dell'Atletico Madrid sarebbe dunque in dubbio per la partita con la squadra di Louis van Gaal. Mercato Milan, colpo in attacco a gennaio: pronto uno scambio >>>