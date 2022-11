Camerun-Serbia, l’interista Onana in tribuna: è finito fuori rosa!

André Onana, portiere dell'Inter, non disputerà Camerun-Serbia di stamattina alle ore 11:00. Motivi disciplinari alla base dell'esclusione

Alle ore 11:00 si disputerà Camerun-Serbia, partita valida per la seconda giornata del Girone G dei Mondiali in Qatar. Subito una sorpresa: André Onana, portiere dell'Inter e della Nazionale dei 'Leoni Indomabili', infatti, sarà in tribuna.