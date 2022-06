Mondiali, quattro Paesi sudamericani si candidano per il 2030

Paraguay, Argentina, Cile e Uruguay hanno rilanciato la candidatura per ospitare congiuntamente la fase finale dei Mondiali di calcio nel 2030. "Il nostro obiettivo è rilanciare l'intenzione dei quattro Governi di ospitare i Mondiali 2030, post-pandemia", ha affermato il vicepresidente del Paraguay, Hugo Velazquez. In meno di un mese, si formerà a Montevideo un gruppo di lavoro per stabilire un calendario di azioni da intraprendere per promuovere la candidatura congiunta. Il vicepresidente ha sottolineato che i quattro Paesi sudamericani non potrebbero competere economicamente con le potenze mondiali e che, tuttavia, "quello che vogliamo è fare la storia, soprattutto per ciò che il calcio rappresenta per questa parte del continente. Vogliamo ricordarvi che il primo Mondiale si disputò in Sudamerica; il nostro è il continente che esporta i migliori calciatori del mondo", ha aggiunto.