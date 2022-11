Mondiali, quanti giocatori fuori prima ancora di iniziare

Come riportato dal sito gazzetta.it, Karim Benzema sarà costretto a saltare i Mondiali con la sua Francia, per un problema muscolare, al suo posto non verrà convocato nessuno. Per quanto riguardo l'Olanda, Depay non giocherà la prima partita per precauzione. Romelu Lukaku dovrà ancora lottare con i problemi fisici avuti durante tutta la stagione. Per l'Argentina niente Nico Gonzalez, out per una lesione muscolare. Fuori dai giochi anche il difensore Gaya. La Francia ha subito anche l'infortunio di Nkunku in allenamento dopo uno scontro con Camavinga. Sadio Manè sarà fuori per l'infortunio con il suo Bayern Monaco. Perdita fatale per il Senegal. Fuori anche Correa dell'Inter, che dovrà rinunciare al suo spazio con l'Argentina. Milan, Maldini: “Kakà un campione. Sheva bello da vedere”