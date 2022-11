Mondiali, Argentina in ansia: dubbio Messi per il debutto

Mancano ormai una manciata di giorni all'inizio dei Mondiali in Qatar. Tra le tante Nazionali partecipanti, una di quelle più attesa è l' Argentina . La squadra ha un'importanza incredibile, ma non vince questa competizione da fin troppo tempo. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per il successo, dopo essersi fermati in finale in Brasile .

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Leo Messi non ha partecipato all'ultima sessione di allenamenti dell'Argentina. La pulce, al momento, sarebbe in dubbio per la sfida di debutto contro l'Arabia Saudita. Nello staff ci sarebbe comunque un cauto ottimismo. In caso di forfait, sarebbe pronto il Papu Gomez, ex calciatore dell'Atalanta. Mercato Milan – I rossoneri andranno in Qatar per vedere Kudus