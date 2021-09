Mondiali 2022, vittoria per il Senegal di Ballo-Touré contro il Togo per 2-0

Ballo-Touré, terzino del Milan, ha preso parte alla gara di qualificazione ai Mondiali tra Senegal e Togo vinta dalla sua Nazionale per 2-0

Vittoria del Senegal per 2-0 contro il Togo grazie alle reti di Sadio Mané e Diallo. La gara, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022, ha visto scendere in campo anche il terzino del Milan Fodé Ballo-Touré. Il Nazionale senegalese ha giocato gli ultimi tre minuti del match subentrando a Ismaila Sarr.