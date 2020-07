Mondiali 2022 in Qatar, ecco le date e gli orari ufficiali

ULTIME NOTIZIE – Ufficializzato il calendario del Mondiale del 2022 dalla FIFA. La sede, come noto, sarà il Qatar. La particolarità è che si giocherà negli ultimi mesi dell’anno: la prima gara sarà lunedì 21 novembre all’Al-Bayt Stadium di Al Kahor, mentre la finale sarà il 18 dicembre al Lusail Stadium di Doha. Le partite della fase a gironi si giocheranno in soli 12 giorni. Gli stadi che le ospiteranno si decideranno solo a marzo dello stesso anno, così da scegliere i tempi ottimali per soddisfare il pubblico televisivo di diversi Paesi e i tifosi fuori dal Qatar. I primi due matchday della fase a gironi saranno giocati in addirittura quattro fasce orarie al giorno: le 13:00, le 16:00, le 19:00 e le 22:00 ora locale. Il calcio d’inizio dell’ultima giornata della fase a giorni e delle partite a eliminazione diretta sarà alle 18:00 e alle 22:00 ora locale.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓