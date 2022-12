Mondiale, un super Messi trascina l’Argentina in finale: Croazia battuta 3-0

Trascinata da un Messi in versione alieno, l'Argentina batte la Croazia 3-0 e ottiene il pass per la finale del Mondiale in Qatar

L'Argentina vola in finale! La nazionale albiceleste batte in semifinale la Croazia grazie ad una super prestazione di Lionel Messi, autore di un gol e un assist. Le altre due reti portano le firme di Julian Alvarez, attaccante che nel corso di questo Mondiale ha strappato il posto da titolare a Lautaro Martinez segnando gol dopo gol. Tornando a Messi, il fuoriclasse del PSG è salito a quota 5 gol nel torneo e condivide il primato nella classifica cannonieri insieme a Kylian Mbappé. L'Argentina incontrerà in finale la vincente tra Francia e Marocco, gara in programma domani sera.