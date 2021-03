Molfetta: “Ibrahimovic? Con il taekwondo lavora sui movimenti non naturali”

Carlo Molfetta, Team Manager della Nazionale di taekwondo, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, grande appassionato di questa disciplina

Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Il taekwondo ti porta a lavorare su movimenti non naturali. Li puoi raggiungere solo tramite un corretto allungamento, che previene gli stiramenti. E da lì un calciatore esplora possibilità che prima non prendeva in considerazione, come quella di controllare il pallone a due metri d'altezza. Zlatan è un appassionato vero. Se c'è un fattore mentale? Sì, assolutamente. Chiedetevi da dove venga il concetto che Zlatan ripete spesso, quello del rispetto per l'avversario senza nessuna paura".