Moldova-Danimarca 0-4 al 45′: Kjaer in rete su calcio di rigore | News

Moldova-Danimarca, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, si è chiusa sullo 0-4 dopo i primi 45 minuti di gioco. Da segnalare un gol del difensore del Milan Simon Kjaer. Al 34esimo minuto del primo tempo, il capitano danese ha realizzato un calcio di rigore. Continua, dunque, il momento magico per il classe 1989 dopo essere stato inserito nella lista dei 30 calciatori candidati alla vittoria del Pallone d'Oro.