Mirabelli: “Kessie e Calhanoglu i miei acquisti top. Rimpianto? Aubameyang”

Parola a Massimiliano Mirabelli

Intervistato da Tele Lazio Nord, l'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, ha parlato così dei suoi acquisti più importanti e del più grande rimpianto: "Kessie e Cahlanoglu i miei migliori, credo che possiate vederli anche ora. Il più grande rimpianto invece, che non sono riuscito a farlo né all'Inter né al Milan è Aubameyang: ho cercato di portarlo sin da quando non era praticamente nessuno, dato che, mentre lavoravo all'Inter lui era stato mandato via dal Milan ed era finito al Saint Etienne. Non costava nulla, non riuscì però a convincere la mia ex squadra a prenderlo. Quando andai al Milan anche ci riprovai, parlando anche col ragazzo che nel frattempo era passato al Borussia Dortmund".