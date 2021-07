Minotti: “Giroud? E’ l’acquisto giusto per il Milan. E’ un grande campione”

L'ex giocatore Lorenzo Minotti, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato di Giroud, attaccante del Chelsea sempre più vicino al Milan

L'ex calciatore Lorenzo Minotti, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan: "Credo che sia l'acquisto giusto: il Milan ha bisogno di un centravanti di riferimento in alternativa a Ibrahimovic; non ci sarà bisogno di adattare calciatori in quel ruolo. Giroud è un grande campione, ma accetterebbe anche di stare in panchina". A proposito di Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.