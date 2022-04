Mino Raiola, i suoi assistiti più importanti del Milan e non solo

Che sia stato uno dei più grandi a fare il proprio lavoro è indubbio, Mino Raiola, anche se ad alcuni non stava proprio simpatico, per usare un eufemismo. Con i tifosi del Milan, in particolare, ha avuto un po' di attriti. La sua storia con i rossoneri è stata di collaborazione e allontanamento, gioia e dolore. Ha portato tanti giocatori in rossonero, ma ne ha portati anche via diversi. Il principio fondamentale di Mino Raiola è sempre stato uno: fare il meglio per i propri assistiti e per se stesso in termini economici. Lo ha sempre fatto benissimo. Tanto che molti hanno voluto la sua procura. Ecco i più importanti, di cui molti passati anche dal Milan o ancora in rossonero. Scorri le schede per vederli.