Giorgetti: “Juventus colpevole? Altro che punti: sequestro lo stadio”

Giancarlo Giorgetti , Ministro dell'Economia del Governo Italiano, è intervenuto a 'Vita da campioni', un convegno organizzato in occasione degli Internazionali d'Italia di tennis . Ha esordito, come riportato da 'gazzetta.it', con una battuta sulla finale di Champions League , che opporrà l' Inter di Simone Inzaghi al Manchester City di Pep Guardiola , il prossimo sabato 10 giugno a Istanbul .

“Sapete che per l’Inter è meglio che abbia vinto il City rispetto a una sfida a Carlo Ancelotti ? Ora gli inglesi sono nettamente favoriti e non è un male …”, ha spiegato Giorgetti. Il quale, poi, ha anche affrontato il tema della giustizia sportiva. Rispondendo ad una domanda sui conti delle società di calcio, ha fatto un esempio tirando in ballo la Juventus . Coinvolta, come tutti sanno, nel processo sportivo sulle plusvalenze .

"Se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti? Se ragionassimo come Agenzie delle Entrate le sequestrino lo stadio che nel caso della Juve è un bene di proprietà", ha detto Giorgetti. Il quale, a margine del suo intervento, ha parlato anche del tema stadi in Italia. "Dobbiamo lavorare su progetti di riqualificazione con lo stadio al centro non solo per la sua dimensione sportiva. Se lo Stato può fare da garante? "Anche. Con fondi dedicati che mobilitino risorse private".