Milanello – Si rivedono i Nazionali: ecco Bennacer, Colombo e Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quest’oggi a Milanello i primi ritorni dalle Nazionali. Si rivedono Bennacer, Colombo e Tonali. Ecco alcune foto dell’allenamento pubblicate dal Milan sui propri social:

Ismael Bennacer è arrivato intorno alle 14:30 a Milanello (video in alto): ha salutato Mister Pioli ed è entrato nel centro sportivo. Presenti anche Colombo, che si è allenato con i compagi, e Tonali. Oggi soltanto allenamento mattutino, mentre domani prevista una seduta pomeridiana.

IL REPORT – La sessione è iniziata in palestra, con i rossoneri che hanno effettuato l’attivazione muscolare prima di una serie di esercizi sulla forza eseguiti all’interno della struttura utilizzando degli attrezzi. Terminata questa fase, la squadra si è spostata in campo per svolgere, dopo alcuni torelli a tema, delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro atletico. Infine, spazio alla partitella su campo ridotto.

Per domani, giovedì 15 ottobre a Milanello, il programma prevede un solo allenamento pomeridiano.

