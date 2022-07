Milan ‘double face’ contro lo ZTE: alcune indicazioni da questa amichevole

Il Milan ha perso questo pomeriggio contro gli ungheresi dello ZTE: da questa amichevole si possono trarre alcune indicazioni

Enrico Ianuario

E' stato un Milan 'double face' quello visto oggi pomeriggio contro gli ungheresi dello ZTE. Il risultato finale ha segnato sul tabellone 3-2 per i padroni di casa, i quali hanno decisamente giocato meglio nel primo tempo rispetto ai rossoneri. Più avanti con la preparazione, questa differenza si è vista nei primi 45 minuti. I ragazzi di Stefano Pioli erano visibilmente imballati, hanno vinto pochi contrasti e conquistato pochi palloni. Nel secondo tempo, però, è stata tutt'altra partita. Con l'ingresso in campo dei 'pezzi da 90' il Milan è stato padrone del campo, ma non ha riuscito a pareggiare i conti né a ribaltare lo svantaggio. Da questa gara amichevole si possono trarre alcune indicazioni, sia negative che positive.

Milan, male alcuni giocatori

In questo periodo il deficit fisico è comprensibile, ma due dei tre gol subiti sono arrivati su vistosi cali di concentrazione. Purtroppo ad aver messo lo zampino negli ultimi due gol segnati dallo ZTE ci ha pensato Brescianini. Due errori pagati a caro prezzo e che hanno influito nell'economia della partita. Prima una disattenzione nel gioco aereo, pochi minuti dopo facilmente saltato dall'autore della terza rete Tajti. Male anche Brahim Diaz, un giocatore che continua a non riuscire ad imporsi nel gioco proposto da Stefano Pioli. C'è da dire, comunque, che l'allenatore rossonero ha schierato in campo dal primo minuto tante seconde linee. Eccezion fatta per Kalulu, Tonali - sicuramente uno dei più in difficoltà per motivi fisici - e Giroud, quest'ultimo autore di un gol su calcio di rigore.

Bene nel secondo tempo

Tra le seconde linee scese in campo, una buona impressione l'ha fatta Ballo-Touré, il quale ha rischiato poco in difesa e spesso si è presentato in avanti rendendosi pericoloso. In più ha anche causato il fallo da rigore poi trasformato da Giroud. Ma dal 60esimo in poi si è vista la versione più vicina a quella del vero Milan. Entrati i veri protagonisti dello scudetto, di fatto non c'è stata più partita per lo ZTE, eccezion fatta di un tiro di Tajiti ben parato da Maignan. Leao e Theo hanno seminato il panico sulla fascia sinistra, Krunic ha eseguito il suo solito compito di quantità in mezzo al campo (e ha trovato anche il gol del 3-2 finale), mentre chi ha stupito è stato uno dei volti nuovi del Milan: Yacine Adli. Mezz'ora di partita per il francese, il quale ha sostituito Brahim Diaz nel ruolo di trequartista e, di fatto, ha giocato molto meglio rispetto allo spagnolo. Ha legato bene centrocampo e attacco, ha servito con precisione gli inserimento degli esterni e, in più, ha anche assistito Krunic in occasione del gol finale.

Considerazioni

Insomma, è stato un Milan brutto nel primo tempo e bello nel secondo. In ottica mercato, si possono trarre alcune considerazioni. In difesa sicuramente servirà un altro difensore centrale, considerato che i soli Kalulu, Tomori, Gabbia e Kjaer numericamente non bastano. Bene i terzini destri, mentre a sinistra Ballo-Touré sta facendo di tutto pur di essere confermato. Chissà se, alla fine, il senegalese resterà in rosa e si ritaglierà uno spazio importante nel corso della prossima stagione. A centrocampo, probabilmente Brescianini avrebbe bisogno di giocare con più continuità. Ha grande fisicità il giocatore ex Monza, ma non è ancora pronto per stare in una rosa forte come è quella del Milan, ergo c'è bisogno di un centrocampista molto forte. In avanti manca qualcosa. Nonostante un Adli in rampa di lancio, Brahim Diaz continua a non spiccare il volo: serve qualità in quella zona del campo. Inoltre servirebbe anche un altro centravanti. Infortunati Ibrahimovic e Origi, Giroud dovrà essere costretto a fare gli straordinari come sta già facendo in questo periodo pre stagionale. In una stagione impegnativa come quella che sta per iniziare non sarebbe proprio il caso. Amichevole ZTE-Milan, le pagelle dei rossoneri secondo la nostra www.