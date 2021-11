Milan, Zoff: “Le mie dimissioni nel 2000 non solo colpa di Berlusconi”

Zoff torna sulla decisione di dimettersi da CT nel 2000, causata anche dalle parole di Berlusconi, allora presidente del Milan.

Nel 2000, dopo la sconfitta dell'Italia agli Europei contro la Francia, successe che Silvio Berlusconi, allora presidente del Milan e del Consiglio, criticò le scelte e l'operato di Dino Zoff, commissario tecnico azzurro. Berlusconi, dopo la partita, contestò tra le altre cose anche la scelta di non marcare a uomo Zinedine Zidane, stella francese. Poco dopo, Zoff si è dimesso dicendo di essere stato offeso come uomo e come professionista.