Milan , Zeroli è uno dei tanti talenti del vivaio rossonero. Il centrocampista sta vivendo una stagione di cambiamenti, visto che è passato dall'essere il capitano del Milan Primavera, a diventare sempre il capitano, ma del Milan Futuro , facendo un salto molto importante salendo in Serie C. Il rossonero ha cambiato anche allenatore, passando da Ignazio Abate a Daniele Bonera. In tutto questo, anche il ruolo è cambiato: nella Primavera di Abate giocava molto più alto, a volte quasi come seconda punta accanto a Camarda . Kevin, in Serie C, sta giocando molto più basso, da mediano praticamente.

Milan, Zeroli presto in prima squadra? L'adattamento alla Serie C e non solo. In futuro...

In questa stagione non è stato ancora coinvolto moltissimo dalla prima squadra di Paulo Fonseca (una sola presenza con pochi minuti). Zeroli ha avuto la sfortuna di infortunarsi proprio quando il Milan aveva necessità nel ruolo visti i tanti infortuni. Ebbene, Zeroli ha dimostrato di avere tantissime qualità e caratteritische ideali per giocare anche in Serie A: corsa, fisico e tanta voglia. In pochi mesi è diventato uno dei leader del Milan Futuro, in un contesto difficile, visto che la squadra sta facendo fatica, come era prevedibile. Quale futuro attende Zeroli? Una seconda parte di stagione magari da protagonista in Serie C, per poi fare il grande e definitivo salto nella stagione 2025-26 in prima squadra.