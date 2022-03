Milan, Zenga: “Il segreto di Pioli sono i terzini, fanno gli attaccanti”

Zenga, ex portiere, ha parlato del Milan, sottolineando una delle caratteristiche principali della squadra rossonera. Le sue parole.

Un'altra vittoria per il Milan, un'altra prestazione convincente, come commenta anche Walter Zenga, che poi si sofferma su una caratteristica della squadra. I rossoneri hanno nella spinta dei terzini una delle armi più importanti e Zenga, ai microfoni di Sky, ha sottolineato i meriti di Stefano Pioli nell'interpretare perfettamente queste situazioni: "Theo Hernandez e Calabria spesso e volentieri finiscono l'azione come due mezze ali e vanno dentro il campo a giocare. Nell'occasione della parata di Cragno su Calabria, lì affianco c'era proprio Theo Hernandez e il vero cambio di Pioli sono questi due terzini che in fase offensiva diventano due attaccanti veri".