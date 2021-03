Milan, Zapelloni: “Kessie è pazzesco, non per nulla Conte lo avrebbe voluto”

Milan, Zapelloni su Kessie

Umberto Zapelloni, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato della bellissima prestazione di Manchester e del rendimento di Franck Kessie. Antonio Conte aveva avuto una buona intuizione a quanto pare… Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Questa squadra non è solo Ibra. Kessie sta facendo delle partite pazzesche, non per nulla quest’estate Conte lo avrebbe voluto. Ora è un Milan non sempre divertente, ma è andato a Manchester e ha fatto la partita”. Il Milan si regala Mauro Icardi per la Champions League? Costi e condizioni