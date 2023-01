Milan, come giocherebbero i rossoneri con l’arrivo di Zaniolo

Andiamo a scoprire come potrebbe scendere in campo il Milan se dovesse arrivare l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo

Le voci che vedono il Milan pronto a fare un'offerta per Nicolò Zaniolo si fanno sempre più insistenti, nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale. Se però l'operazione dovesse andare in porto il tecnico Stefano Pioli potrebbe cambiare modulo o comunque adottarne uno ad hoc per l'arrivo del giallorosso.