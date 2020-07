Milan, Zambrotta: “Non c’è tranquillità per diversi motivi, vi spiego”

MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato della situazione societaria del Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Purtroppo anche quest’anno ha vissuto momenti complicati extra campo, con altri avvicendamenti societari. E poi le voci di mercato costanti e un allenatore sempre in discussione: una situazione che certo non mette tranquillità ai giocatori. Per questo, nel contesto in cui si trova, sta comunque facendo un ottimo campionato, ora anche mostrando buone cose con un nuovo sistema di gioco”.

Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>