Milan, Zaccheroni: “Può essere l’anno giusto per i rossoneri”

Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato del campionato di quest'anno, sottolineando come potrebbe vincere la squadra rossonera.

Quasi tre stagioni al Milan per Alberto Zaccheroni, che in rossonero ha vinto un clamoroso e storico Scudetto e quindi sa come si fa. Il tecnico ha parlato ai microfoni del Mattino, dando il Milan e il Napoli come le due squadre probabili vincitrici di questo campionato. Ecco le sue parole: "Napoli e Milan hanno la pancia vuota. Inter terza incomoda. Al momento solo l'Inter che ha più abitudine a vincere e un organico profondo e ricco di talento. Ma dovrà essere brava a sfruttare eventuali cali delle altre due, cosa che al momento mi sembra molto difficile. Hanno la pancia vuota, per una di loro può essere l'anno giusto. Vincerà la squadra più costante nelle prestazioni". Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.